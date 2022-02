Sci Club Salussola, quasi 100 atleti a Valtournenche per la gara sociale

Domenica scorsa, dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, si è svolta la classicissima e goliardica gara sociale a Valtournenche per tutti gli iscritti dello Sci Club Salussola. Occasione per chi ha effettuato i corsi di sci e snowboard a dicembre di gareggiare con concorrenti più avanzati sempre con lo spirito del sano agonismo e divertimento.

Ottima come sempre sia la preparazione della pista slalom sia l’innevamento del comprensorio che hanno fatto divertire i partecipanti (complessivamente quasi un centinaio tra sci e snowboard) fino alla chiusura. E come vuole la tradizione classifica e premiazioni si sveleranno solo durante la cena di fine stagione. Gli appuntamenti continueranno fino ad aprile inoltrato come da programma tra le località più affascinanti dell’arco alpino.