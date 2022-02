Benna: via libera alla richiesta fondi PNRR per il restauro del castello e approvato il nuovo Piano regolatore

Approvato in via definitiva in consiglio comunale a Benna il nuovo Piano regolatore generale comunale: l’iter, cominciato circa un anno fa, è giunto a compimento. Una decina le richieste di variante presentate da cittadini e imprese, ritenute ammissibili/compatibili con il Piano Regolatore. Si tratta di cambi di destinazione urbanistica per alcune aree, richieste di edificabilità e aggiornamento delle cartografie (per esempio nell’area dove è stata demolita parte di Cascina Chiesa).

Sui banchi del consiglio è poi arrivata alla discussione la ratifica alla variazione di bilancio approvata dalla Giunta Comunale il 18.01.2022: in entrata si registrano 4.000€ di maggiori incassi per recupero IMU anni precedenti (lotta evasione fiscale), 3.660€ derivanti dalla vendita del vecchio scuolabus (quando – a breve - arriverà ed entrerà in servizio il nuovo mezzo), 1 milione di euro da richiesta fondi PNRR per restauro complessivo del Castello di Benna (sia la torre centrale che l'intero piano sopra la sezione della scuola dell’infanzia), 10mila Euro da fondi ministeriali destinati a manutenzioni stradali e/o miglioramento del decoro urbano. Queste le uscite: 1.600€ per acquisto di sanificatori per scuola materna e primaria (uno mobile per ogni classe più quello grande a muro per il locale mensa), 5.000€ per accantonamento risorse per sostituzione server rete informatica palazzo comunale, 4.000€ per progettazione restauro castello con fondi PNRR, 2.200€ di minori spese per servizi IRIS in seguito a piano di revisione dei servizi su base territoriale (da 64mila l’importo per il 2022 scende a 61.800€). 3.

Il sindaco Cristina Sitzia ha poi dato comunicazione circa il contributo statale di 10mila Euro che sarà destinato al rifacimento del cortile della scuola primaria.