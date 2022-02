Don Diego Solo Show, stasera musica live a Valdengo

Stasera, sabato 19 febbraio, concerto al Vecchio Mulino di Valdengo, con un sola voce e una chitarra per il Solo Show di “Don” Diego Geraci.

Con questo show siamo alle radici di una certa musica americana e, mentre lo stile chitarristico deve molto a quello di Merle Travis, Chet Atkins, Doc Watson, la lirica mostra il profondo amore per Johnny Cash, Hank Thompson e Ernest Tubb. Molti lo conoscono come il leader del Don Diego Trio: non è solamente un ottimo front-man ma anche un navigato chitarrista e cantante, e in questo caso anche un eccellente songwriter e vi racconterà di persona da dove arriva e dove lo sta portando questa nuova esperienza artistica.

Sarà un live di assoluto valore. Don Diego è uno dei grandi chitarristi interpreti di certa musica americana, riconosciuto a livello internazionale. La dimostrazione sono i suoi dischi con i risultati ottenuti , le collaborazioni con grandi artisti internazionali e i continui tour in giro per l'Europa e gli USA.

Al Vecchio Mulino presenterà alcuni brani del suo disco in solo, un omaggio a Elvis Presley e non mancherà, a grande richiesta, Johnny Cash.

Vista l'emergenza Covid, i posti saranno limitati e seduti: sarà in ogni caso diffuso il live in tutte le sale del locale.