Le fibre nobili a Filo: l’Associazione Nazionale del Commercio Laniero

Le fibre, quelle nobili in particolare, tornano da protagoniste alla 57a edizione di Filo. La scelta degli organizzatori nasce dalla considerazione che una effettiva sostenibilità e tracciabilità dei prodotti si possa ottenere solo in un’ottica di filiera.

Naturalmente se si parla di fibre nobili, la fibra per eccellenza è lana. Ecco perché alla 57a edizione di Filo è presente l’Associazione Nazionale del Commercio Laniero.

Fondata il 16 aprile 1920, l’Associazione Nazionale del Commercio Laniero ha festeggiato il centenario nel 2020. L’Associazione ha sempre intrecciato strettamente la sua storia con tutte le vicende politiche, belliche, economiche e culturali del nostro paese. Per oltre un secolo, ha saputo svolgere l’importante funzione di diffondere la cultura dell’industria tessile italiana, promuovendo e favorendo scambi commerciali internazionali lungo tutta la filiera.

Tutt’oggi raggruppa e rappresenta gran parte degli operatori, italiani ed esteri, del commercio di materie prime tessili presenti in Italia, con l’idea di riaprirsi all’industria, come già accaduto in passato, accogliendo al suo interno i rappresentanti delle varie fasi della filiera tessile, dalle filature alle tintorie, dai lanifici ai confezionisti.

In occasione del suo centenario, l’Associazione ha presentato il libro “The World of Textiles”, un’opera finalizzata a divulgare ed approfondire la conoscenza dell’intera filiera tessile. Sul tema della sostenibilità, in tutte le sue accezioni, e spesso associata alla tracciabilità, l’Associazione si sta facendo carico di varie iniziative volte a promuovere la sostenibilità delle materie prime naturali.

Le iniziative vanno in due direzioni: favorire chiarezza e trasparenza nella confusione dei vari protocolli e standards ormai proliferanti e adottati dai vari brands; intervenire presso le varie sedi istituzionali, dove vengono prese le decisioni, per verificare i criteri adottati in sede di attribuzione dei vari gradi di sostenibilità. A Filo l’Associazione Nazionale del Commercio Laniero è protagonista di uno dei “Dialoghi di Confronto”, che si tengono nella Networking Area di Filo nei due giorni di fiera. Il talk di Associazione Nazionale del Commercio Laniero (24 febbraio ore 12), dal titolo “Sostenibilità delle materie prime naturali. Presentazione del libro del centenario” sarà condotto da Claudio Lacchio (presidente dell’Associazione Nazionale del Commercio Laniero).

La 57a edizione di Filo è il 23 e 24 febbraio 2022 a MiCo (via Gattamelata 5, Milano)