Sirene risuonano a Tollegno per un principio d’incendio (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Sirene nel centro di Tollegno. Nella mattinata di oggi, 19 febbraio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in paese per un principio d’incendio, sventato appena in tempo: secondo le prime informazioni raccolte, un residente avrebbe notato del fumo uscire da alcuni mobili, appoggiati alla parete a muro, dove era posizionata la canna fumaria.

Preoccupato, ha subito allertato i soccorsi. Le squadre sono giunte sul posto molto velocemente risolvendo la situazione. Sono in corso le opportune operazioni di verifica e messa in sicurezza.