Scontro auto-moto a Valdilana, un ferito in ospedale

È rimasto ferito l’uomo alla guida del ciclomotore, coinvolto nell'incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 11, sulla Provinciale 232, all’incrocio per la galleria di Crocemosso, nel comune di Valdilana.

Per cause ancora da accertare, un’auto si è scontrata con una moto. L’impatto è stato violento e il conducente del due ruote è caduto a terra riportando alcune ferite. In seguito, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato cosciente all’Ospedale degli Infermi di Ponderano. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti di Polizia locale presenti sul posto.