Cossato, scontro alla rotonda e Apecar si ribalta: traffico rallentato e deviato FOTO

Sarà da chiarire la dinamica dell’incidente stradale avvenuto poco prima delle 11 di oggi, 19 febbraio, alla rotonda di via Mazzini, a Cossato. Per cause da accertare due mezzi si sono scontrati all’interno della rotatoria: uno di questi, un’Apecar, si è ribaltato su un fianco.

Alla guida, un anziano di circa 70 anni, rimasto indenne e assistito dal personale del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e la Polizia locale per i rilievi e la viabilità. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti ed è stato deviato in tutte le direzioni.