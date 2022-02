A Vigliano i funerali di Fausto Fochesato, il ricordo dell’amico

Vigliano Biellese in lutto per la morte di Fausto Fochesato, mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 71 anni. Dopo aver fatto il militare a Cuneo, ha vissuto a Dronero per 20 anni svolgendo le professioni di progettista edile e assicuratore. Tornato a Vigliano, ha trovato occupazione presso la Cooperativa "La Betulla" per quasi 20 anni.

“Si può dire con assoluta certezza che Fausto è stato l'anima di questa bellissima avventura, purtroppo dolorosamente terminata alcuni anni or sono – ricorda l’amico Camillo Zannin - La vita ed il destino sono stati molto cinici con Fausto, uomo di grandi capacità umane e professionali. Chi lo ha conosciuto però ha un ricordo bellissimo di lui, che è stato un punto di riferimento per tante persone svantaggiate; ma purtroppo la riconoscenza è una virtù sconosciuta, ai nostri giorni. Ora che avrebbe potuto godersi la pensione, un male terribile se lo è portato via in pochi mesi, ma resterà nel cuore di tante persone. Ciao, Fausto”.

I funerali, affidati all’Impresa Funebre Bonino, avranno luogo questa mattina, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, a Vigliano.