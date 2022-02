Vigliano, la Fagiolata di Carnevale degli Alpini è un successo (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Torna la fagiolata di Carnevale degli Alpini di Vigliano Biellese e la popolazione risponde presente. Il tradizionale appuntamento delle penne nere è andato in scena nel primo pomeriggio di oggi, 19 febbraio, nella sede di viale Alpini d'Italia, a pochi passi dalla palestra comunale.

4 paioli a scaldare sul fuoco per circa 400 porzioni da preparare e distribuire ai presenti, opportunamente distanziati secondo le disposizioni anti-Covid. E com'era prevedibile, le razioni sono andate esaurite in pochissimo tempo per la soddisfazione degli organizzatori.