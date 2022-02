Ponderano, via l'amianto, il nido lunedì riapre, FOTO

I lavori sono finiti. E da lunedì 21 febbraio i 30 iscritti all'asilo nido a Ponderano torneranno nella loro scuola.

In particolare, nei mesi scorsi l'edificio era stato interessato da un intervento di rimozione del pavimento che quando era stato sollevato la ditta incaricata aveva riscontrato contenere tracce di amianto.

"Sono contento perchè i bambini potranno tornare nella loro scuola - commenta il sindaco Roberto Locca - . E' stato un lavoro complesso ma ce l'abbiamo fatta. Anzi: visto che c'era il cantiere aperto e non c'erano mobili all'interno, ne abbiamo approfittato per dare una rinfrescata alle pareti".

Anche se ancora per poco, ma dovranno pazientare gli iscritti alla materna dove si sta ancora provvedendo alla pulizia dei locali. "Non mi sento di dire una data precisa - conclude Locca - , ma non ci vorrà comunque ancora molto per il ritorno dei bambini, giusto il tempo di finire le pulizie e fare trasloco".