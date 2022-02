50 anni di Carnevale di Chiavazza, presentato il libro. E il Cucu si scalda per lo spettacolo… (foto di M. Pisani per newsbiella.it)

Buon successo di pubblico in occasione della presentazione del libro “50 anni di Carnevale” di Giorgio Gulmini, avvenuto nel pomeriggio nella Biblioteca Comunale. Il libro raccoglie la storia, i commenti, le foto di mezzo secolo del Comitato del Carnevale di Chiavazza.

Alla kermesse non sono voluti mancare l’assessore agli Eventi e manifestazioni Massimiliano Gaggino e il Cucu (alias Franco Caucino), che si sta scaldando in vista del grande spettacolo “CucuCuba”, fissato per venerdì 25 febbraio alle 21 al teatro parrocchiale di Chiavazza (info e prenotazioni al numero 339-3248474). Sarà obbligatorio esibire all’ingresso il Green pass rafforzato e si ricorda l’utilizzo della mascherina modello Ffp2.