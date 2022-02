Meteo, forte vento nel weekend con nuvole sabato: domani sarà all'insegna del bel tempo

“Le nevicate di lunedì hanno coinvolto soprattutto le Alpi Liguri e Marittime con cumulate che hanno raggiunto i 30-50cm, valori decrescenti spostandosi verso nord. L’aumento della ventilazione da NW ha determinato un rimaneggiamento considerevole della neve recente creando lastroni di dimensione e diffusione maggiore sui settori meridionali. Il marcato rialzo termico registrato nella giornata di giovedì ha causato la fusione della maggior parte della nuova neve che si è conservata principalmente nelle zone più in ombra e in quota con formazione tuttavia di croste da fusione e rigelo non ancora del tutto portanti a varie esposizioni e quote”.

A fare il punto della situazione climatica l'Arpa Piemonte che, nelle scorse ore, ha pubblicato sul proprio sito un aggiornamento. Anche su questo weekend. “Il fine settimana sarà caratterizzato da vento forte da ovest-nordovest, più nuvoloso sabato e soleggiato domenica - si legge sul sito dell'Arpa - Questo non determinerà variazioni del grado di pericolo valanghe che sarà compreso tra 1 Debole e 2 Moderato. Prestare attenzione ai localizzati accumuli recenti di nuova neve più in quota che potrebbero ancora risultare instabili”.