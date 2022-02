Aree verdi a Candelo, al via lavori di sicurezza e riqualificazione (foto dalla pagina Facebook di Paolo Gelone, sindaco di Candelo)

Nella giornata di oggi, 19 febbraio, si effettuerà il taglio degli alberi al Parco dell’Albero d’Oro, a Candelo. “Un’azione necessaria per prevenire danni a cose o persone, vista l’analisi delle alberature che aveva evidenziato possibili rischi – spiega il sindaco Paolo Gelone - Questo intervento è propedeutico alla riqualificazione dell’area con l’installazione di nuove piante, ma non solo, anche di un nuovo gioco, andando così ad arricchire sempre di più il parco. Pertanto, come da ordinanza che potete trovare sul sito, l’area sarà temporaneamente interdetta all’utenza”.