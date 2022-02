Ho cura di te, ecco il grande messaggio dei bambini della scuola di Tavigliano

I bambini della Scuola Primaria di Tavigliano e le loro insegnanti, martedì 15 febbraio hanno colto al balzo l'occasione promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nella “XIV Giornata mondiale contro il cancro infantile” per riflettere sull'argomento ed esprimere sostegno e vicinanza a bambini, adolescenti e famiglie coinvolti in questo arduo percorso.

L'empatia, la resilienza, i sani stili di vita e l'attenzione verso le scelte che possiamo fare per noi e per il nostro futuro sì imparano da piccoli e l'importanza di prendersi cura di sé e dell'altro, sono aspetti fondamentali che devono essere trasmessi, coltivati e promossi. Così, grazie alla meravigliosa donazione di un privato, ad ogni alunno della Scuola è stata regalata una bellissima primula della quale dovrà prendersi cura quotidianamente. Un piccolo gesto per un grande messaggio.