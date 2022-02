Pralungo, la minoranza in consiglio comunale scrive una lettera aperta ai cittadini

Riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma dei Consiglieri Comunali della lista “Progetto per Pralungo-Sant Eurosia-Valle”.

"Cari concittadini, abbiamo da poco superato la metà del nostro mandato e in qualita’ di minoranza consiliare riteniamo sia tempo di fare un primo bilancio di questa legislatura. In questi anni abbiamo svolto assiduamente il nostro ruolo di stimolo e controllo. Abbiamo agito sempre in modo costruttivo, ricercando il dialogo nell’interesse della comunità. Quando abbiamo rivolto critiche all’operato dell’Amministrazione l’abbiamo fatto avanzando sempre proposte alternative.. Forse non sempre siamo riusciti a pubblicizzare efficacemente il nostro operato, ma le nostre interrogazioni hanno portato a dei risultati , obbligando la amministrazione ad affrontare alcuni argomenti e questioni aperte del paese. Vorremmo farvi riflettere anche sull’argomento mancanza fondi che il nostro sindaco adduce sempre come causa di tutti i mali. Qualche mese fa il governo ha erogato ai comuni italiani molte risorse per opere pubbliche varie , dalla sicurezza alle scuole agli impianti sportivi ecc. , fondi denominati PNRR , piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo emergenza Covid. Il comune di Pralungo ha ottenuto circa 18.000€. Potrebbe sembrare una buona notizia, se ci fermiamo alle apparenze. Leggiamo la graduatoria dei comuni biellesi nostri vicini e scopriamo che siamo agli ultimi posti. Abbiamo ottenuto una cifra irrisoria, specie se rapportata a quanto incassato dagli altri comuni con meno abitanti ma con più’ progetti di sviluppo per i loro territori. Per esempio Miagliano ha incassato circa 50.000€, Sordevolo 150.000€, Graglia 220.000€, Torrazzo 320.000€, Rosazza 350.000€. La domanda spontanea è: perché queste enormi differenze? Principalmente per mancanza di idee. I nostri Amministratori sono stati incapaci di presentare progetti finanziabili, o non hanno voluto farlo, che è pure peggio. Durante l’ultimo Consiglio Comunale abbiamo criticato questo immobilismo e questa mancanza di iniziativa. A queste critiche la Sindaca Molino ha risposto con il solito ritornello: “Per ottenere risorse aggiuntive è necessario progettare, progettare costa e non vi sono garanzie che i progetti vengano approvati e finanziati”. Abbiamo fatto notare che, a tal proposito, tutti i Comuni si trovano nella medesima situazione, ma mentre altrove sono tangibili i segni di un miglioramento, di un’evoluzione, di una modernizzazione, noi siamo fermi al palo, da anni. Ci siamo permessi di consigliare ai nostri Amministratori, in assenza di competenze proprie, di prendere esempio dai Comuni più virtuosi e di avere l’umiltà necessaria per chiedere consigli e aiuti a chi è riuscito ad ottenere più di noi. Dobbiamo purtroppo prendere atto che a Pralungo ci si limita a gestire l’ordinaria amministrazione, e alle volte neppure quella. La scusa è la solita, mancano soldi e personale. A noi pare, lo ribadiamo, che a Pralungo manchi soprattutto una visione di prospettiva. Senza investimenti nella progettazione e senza idee chiare di sviluppo sarà sempre più arduo ottenere contributi da investire sul territorio. Potremmo poi elencare una lunga lista di interrogazioni presentate, riguardanti manutenzioni carenti, degrado dei cimiteri, mancati investimenti in opere e strutture di pubblica utilità, carenza di personale, sottovalutazione del potenziale turistico del nostro comune. Oppure potremmo parlare delle promesse fatte e non mantenute in campagna elettorale dall’Amministrazione Molino, come , ad esempio, la valorizzazione delle aree sportive attraverso la realizzazione di un “percorso vita” di collegamento tra campo sportivo, polivalente e bocciofila, o la messa in sicurezza della strada in zona incrocio bivio con la modifica della viabilità., progetto per il quale sono stati spesi 12.000 euro . Ma per restare all’ordinaria amministrazione, a inizio legislatura, dopo un’analisi del bilancio comunale e della esorbitante cifra dei residui passivi , abbiamo richiesto che fossero inviati con maggior regolarità i solleciti per la mancata riscossione dei tributi. Iniziativa duramente criticata dalla Sindaca, che giunse a dichiarare: “Pralungo non è un paese di evasori”, alludendo al fatto che la minoranza sostenesse questa tesi. Poi, nel giro di poche settimane , sono partite le lettere di sollecito che hanno favorito il recupero di ingenti somme di denaro. Un altro esempio riguarda la sicurezza e il monitoraggio del territorio, aspetti più volte oggetto di nostre interrogazioni. Abbiamo chiesto la posa di dissuasori di velocità, la sostituzione delle poche (e non funzionanti) telecamere con modelli di ultima generazione che consentano di identificare chi compie reati o arreca danni. Bene, dopo tre anni di insistenza abbiamo finalmente un vigile (part-time) e un impegno di spesa per l’acquisto di nuove telecamere e speriamo si proceda ad acquistarle. Più recentemente abbiamo denunciato lo scempio prodotto dagli scavi per la posa della fibra ottica. Interrogati in Consiglio Comunale i nostri Amministratori si sono scusati, ammettendo i danni, ma si sono giustificati dicendo che i responsabili delle ditte che hanno effettuato i lavori risultavano irreperibili. Ma un qualsiasi cittadino non avrebbe lasciato sparire nel nulla chi aveva danneggiato il proprio territorio. Anche in questo caso dopo le nostre denunce i titolari delle ditte sono improvvisamente riapparsi e le strade hanno iniziato ad essere asfaltate. Diciamo iniziato perché e’ a tutti voi e’ visibile la situazione strade almeno in paese. Casualità’ ….. che ci inducono a proseguire nel nostro lavoro con impegno e serietà’".