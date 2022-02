La Pescheria, nella nuova gastronomia il menù lo scegli tu - FOTO

E' un inizio di 2022 con rinnovo e raddoppio dei locali per La Pescheria di via Sebastiano Ferrero a Biella.

Lo scorso 25 gennaio la pescheria si è trasferita in via Ferrero 18, di fronte allo storico negozio del civico 19/A, dove continui a trovare freschi e squisiti branzini, orate, ricciole, sogliole, salmoni, ombrine.

Storico negozio dove a marzo aprirà la gastronomia, rinnovato locale dove si potrà anche mangiare e dove il piatto lo scegli tu. “Potrai comporre il menu o il piatto al banco dove ci siamo noi che lo prepariamo a vista . – spiega il titolare Francesco Calefato – Ti proponiamo un'ampia possibilità di spesa perchè il pesce crudo come gamberi, ostriche, cozze, capesante vive, percebes, tartufi, cuori, orecchie di mare, bulots, mandorle, sono vendute al pezzo e quindi sai quanto spendi”.

Oltre alle specialità di crudo, in gastronomia trovi piatti cotti come il crudo non crudo, aragosta, parmigiana di pesce spada, moleca alla veneziana con polenta bianca, polenta e merluzzo, caciucco alla livornese e paella.

Puoi contattare La Pescheria al 3688025897 (anche Whatsapp), via mail scrivendo a francesco.calefato@gmail.com , oppure sui profili social (Facebook La Pescheria ; Instagram La Pescheria)