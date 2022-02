Edilnol Pallacanestro Biella attesa a Treviglio

Ripartire immediatamente: in casa Pallacanestro Biella è questa l’idea dopo la sconfitta nel derby contro Torino. I rossoblù di coach Andrea Zanchi sono attesi dall’esame Treviglio, una trasferta certamente non facile contro una squadra costruita per occupare le prime posizioni della classifica.

La formazione allenata da coach Michele Carrea sta rispettando le aspettative della vigilia, viaggiando nelle posizioni nobili della classifica. Rispetto al match d’andata, vinto da Treviglio al Forum con il punteggio di 69-78, i lombardi hanno cambiato un giocatore USA: fuori Giddy Potts, dentro Adam Sollazzo, già a Treviglio nel 2016/17. Roster al completo per coach Andrea Zanchi per questo ultimo match del mese di febbraio, prima del tour de force di marzo con ben sette gare in programma. Una partita dove sarà importante avere il giusto approccio e non sbagliare nei momenti decisivi. Palla a due domenica 20 febbraio alle ore 18.00.

I ROSTER

Gruppo Mascio Treviglio: 7 Wayne Langston, 8 Davide Reati, 11 Federico Miaschi, 12 Matteo Bogliardi, 13 Ursulo D’Almeida, 14 Brian Sacchetti, 16 Marco Venuto, 18 Soma Abati Toure, 30 Yancarlos Rodríguez, 43 Adam Sollazzo, 77 Ion Lupusor. All.: Michele Carrea.

Edilnol Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 41 Kenny Hasbrouck, 44 Steven Davis. All.: Andrea Zanchi.

GLI EX DELLA PARTITA

Una vera e propria colonia di ex rossoblù tra le fila della Gruppo Mascio: in cabina di regia troviamo Marco Venuto, a Biella dal 2015 al 2017. Federico Miaschi e Ursulo D’Almeida, protagonisti della salvezza biellese nella passata stagione, e coach Michele Carrea (4 stagioni da head coach) completano il plotone di ex di Pallacanestro Biella.

DICHIARAZIONI PREPARTITA

Damiano Olla (General Manager Edilnol Biella) –"Siamo reduci da una partita difficile e abbiamo voglia di riscattarci al più presto. Treviglio è una delle formazioni migliori del Girone Verde e dell'intera A2, con un roster profondo e il giusto mix di gioventù esperienza. Sarà una trasferta complessa, che chiuderà il nostro mese di febbraio. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti”.