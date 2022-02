Basket: Teens beffato ad Arona, domani per il riscatto al Forum contro Chieri

Un'altra beffa per il Teens Basket Biella, che dopo aver condotto per 39 minuti, ha perso 76-78 ad Arona con un canestro sulla sirena finale della stella di casa Realini. Per la squadra di coach Marco Cardano si è trattato della decima sconfitta consecutiva.

A differenza delle ultime prestazioni incolori però, lo ZetaEsseTi ha dato segnali di vitalità, mettendo in campo energia e aggressività almeno nei primi tre quarti e toccando anche il +16 con una tripla di Cena a inizio terzo periodo.

Il Teens tornerà in campo domani sera al Forum (palla a due alle 20.30) per affrontare il Bea Chieri, squadra dell'ex Andrea De Simone, che occupa la quinta posizione in classifica con un bilancio di 7 vittorie e cinque sconfitte.

All'andata finì 63-62 per Chieri, con il Teens che gettò alle ortiche il successo nel finale di partita.

Tabellino Arona-Teens Biella 78-76 (11-21, 26-39, 52-61). Biella. Curvà ne, Dotti 16, Squizzato 13, Alberto 17, Cena 5, Perino 6, Ndzie, Vercellino 8, Ouro Bagna 3, Cerri 8, Amoruso. Allenatore: Marco Cardano.