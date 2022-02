Il digital audio programmatic sempre più efficace

Stiamo assistendo ad una profonda trasformazione che riguarda la modalità con cui usufruiamo dei contenuti musicali e radiofonici. Questi contenuti si stanno evolvendo in maniera inequivocabile, soprattutto per ciò che concerne la modalità con cui si presentano al pubblico. È la stessa evoluzione che ha interessato prima dei contenuti audio anche il settore del video. Possiamo dire che il tutto si sta compiendo secondo l’ottica della discontinuità. Oggi infatti i contenuti audio, per esempio trasmessi dalle radio, stanno sempre più abbandonando i palinsesti, per seguire un percorso di trasformazione che non può passare indifferente, come ha sottolineato Giovanni Pio Gravina, CEO dell’agenzia milanese Publicom.

La storia di Giovanni Pio Gravina

Giovanni Pio Gravina si è laureato nel 2010 al Politecnico di Milano in Ingegneria delle Telecomunicazioni. Dopo aver fatto esperienza nella sua attività per Vodafone Global, nel 2012 ha fondato a Milano Publicom. Si tratta di una web agency che inizialmente era orientata nell’ambito IT e che progressivamente nel corso del tempo ha cominciato ad occuparsi sempre più del settore dell’advertising.

Nel frattempo Giovanni Pio Gravina ha continuato il suo percorso di formazione e di perfezionamento, studiando a Londra e conseguendo alcune certificazioni Google. Nel 2017 ha rafforzato la partnership con Relive Communication, un’agenzia a forte vocazione digitale. Nel frattempo prosegue l’esperienza in Publicom, che oggi come mai si contraddistingue per l’obiettivo fondamentale di ascoltare attentamente le esigenze dell’utente e del suo business aziendale, mettendo a punto piani di marketing e media planning basati sull’uso della tecnologia.

Giovanni Pio Gravina coordina un team di 20 collaboratori in diversi Paesi del mondo. Tutto questo è possibile unendo esperienze differenti e competenze di alto livello. Le attività principali a cui Publicom si dedica sono quelle di pubblicità, di siti web e di e-commerce, di siti corporate.

E poi ancora vengono coniugate tutte le conoscenze sul web marketing, sulla SEO, sul social media marketing, sul display ADV e sul performance ADV.

I contenuti audio in rapporto all’advertising digitale

Giovanni Pio Gravina sottolinea in particolare il percorso di trasformazione della radio nel suo aprirsi in un formato audio che si coniuga perfettamente con l’advertising digitale attuale. Il CEO di Publicom ha spiegato come sia possibile pensare all’audio come un elemento in grado di raggiungere le persone, identificando gli utenti anche per i loro comportamenti di ascolto.

Il punto di forza del formato audio è quello soprattutto della mobilità, perché l’audio è in grado di raggiungere le persone anche quando sono fuori casa. Oggi disponiamo di multidevice per raggiungere l’utente su tutti i dispositivi che sono connessi.

E questo è un punto molto importante, perché possiamo disporre proprio riguardo al formato audio di una tracciabilità fondamentale dei risultati che possono essere misurati con le più rilevanti metriche di mercato.

Si parla oggi di programmatic audio, che offre un controllo più definito sul targeting. Per questo è possibile studiare delle campagne apposite a livello pubblicitario per qualsiasi attività audience.

Il digital audio programmatic presenta dei vantaggi indiscutibili, perché si basa su quello che in gergo tecnico è il controllo della frequenza. È un concetto che va al di là della pianificazione classica della radio FM. Infatti nelle attività pubblicitarie, attraverso la gestione della frequenza con cui gli utenti ascoltano gli annunci, si possono proporre delle impressions più immediate e più efficienti.

Gravina ha fatto notare come si abbiano a disposizione volumi ingenti di impressions, per raggiungere target specifici su qualsiasi canale, sempre sfruttando questa trasformazione dei contenuti audio ormai accessibili in maniera selezionata, per studiare di più i comportamenti di ascolto degli utenti e per riuscire a mettere a punto campagne pubblicitarie mirate a raggiungere determinati obiettivi di business.