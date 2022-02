L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 18 al 25 febbraio

ARIETE: Le bugie in questo periodo meglio mangiarle che non crederci o raccontarle… Già perché ogni marachella, vostra od altrui, venendo smascherata farebbe stare di marmellata! Le stelle burlesche e carnevalesche favoriscono altresì una settimana piccantina atta a vedervi spettatori o protagonisti di accadimenti rintronanti. Finanziariamente reclamate dei diritti e non fatevi prender per fessi mentre sul lavoro o in ambito sentimentale apprestatevi a fatti anomali.

TORO: Prossimamente ci sarà chi deluderà e chi diletterà anche se nell’insieme non andrà malaccio malgrado un tipo impensierisca o bisticciate per una questione dove si continua a darvi torto oppure vi verrà riferita una diceria a cui non credere assolutamente… Scintille e faville scuoteranno la barchetta dei rapporti interpersonali portando altresì i single a fare incontri speciali. Le donne invece si guardino da una persona falsa e invidiosa. Festina da organizzare.

GEMELLI: Non siate impulsivi ma attendete prima di rendere pubblico qualcosina di estremamente delicato e in questo stadio di appannamento mentale rimandate eventuali scelte operative, domestiche o amorose. Un enigmatico personaggio vi sorprenderà e metterlo alle strette sarà l’unica scappatoia al fine di non farvi prendere per il naso… Posticipo di appuntamenti e arrabbiature verso il weekend. Propensione al mal di schiena e impensate novelle in arrivo.

CANCRO: Forza e coraggio che tutto è di passaggio… Se infatti non avete attraversato dei bei momenti sappiate che stanno per svanire a favore di una maggior solarità a patto di usare cautela in tutti i settori, selezionare le conoscenze, esigere rispetto, pensare a voi stessi e fregarvene altamente di ciò che può o meno pensare la gente… Una questione intima o materiale andrà risolta in fretta mentre un anzianotto desterà preoccupazioni. Domenica ideale per andare a gironzolare.

LEONE: La settimana scorrerà all’incirca linearmente e non avrete di che lamentarvi a patto di soprassedere su minute idiozie, scappare dal consueto ambiente, trastullarvi e andare a trovare chi, non vedendovi dalle calende greche, sarà felicissimo di riabbracciarvi. Sotto l’influsso della Luna che il 18 febbraio si fa bella piena nella vostra costellazione vi potete benissimo preparare ad un adiacente carnevale annoverante falsità da smascherare e un accadimento speciale.

VERGINE: Un po’ di trambusto inquinerà l’atmosfera e dare qualcosa per assodato non conviene in una fase astrale talmente incasinata dal non lasciarvi neppure il tempo di prendere fiato... Tra pettegole da zittire, fogli da firmare, questioni da chiarire, lavoro da inquadrare, stupori e batticuori avrete il vostro bel da fare e come se non bastasse ci si metterà pure il comportamento di un buffo elemento a farvi ansimare. Non da escludere un’abbuffata o viaggetto domenicale.

BILANCIA: Le stelle illumineranno la strada degli insicuri, di chi vuole optare per drastiche risoluzioni, ribaltare situazioni opprimenti od aggiungere colori sgargianti al quadro della quotidianità. Sfruttate al massimo le vostre capacità e guardatevi da un marpione incline a raccontare bubbole o a sparire dalla circolazione mandandolo definitivamente a cantare in un altro cortile. Novelle amicizie invece lambiranno fanciulli, mal maritati o donzelle. Weekend imprevedibile.

SCORPIONE: Troppi pensieri affollano la mente per potervi definire appagati e il fatto di trattare con mezzi intronati avrà il potere di stizzirvi… Per purificarvi distanziate gli arroganti, gustate il sapore di antichi valori e concedetevi pause di relax. Da tutelare, in prima linea, salute, valute e quella pace a cui agognate… Significative novelle da figlioli, parenti o conoscenti. Nella coppia o tra cooperatori subentreranno incomprensioni mentre ai novembrini accadrà qualcosa di strampalato.

SAGITTARIO: Quando si tratta con fessi indefessi meglio soprassedere: contro l’ignoranza la ragion non vale e intavolare discussioni non farebbe che alterare la visione della realtà e delle cose… Pensate quindi a voi lasciando cuocere nel proprio brodo chiunque faccia del vittimismo un’arma di ricatto! In aggiuntiva, un susseguirsi di accadimenti, da adesso a fine mese, vi porterà a compiere una necessaria drastica scelta. Giovedì e venerdì adattissimi per manicure o taglio di capelli.

CAPRICORNO: Una botta di tranquillità e di normalità è ciò che ci vorrebbe per rendervi meno incavolati e più pimpanti però il momento appare tosto e far leva sulle celate risorse è l’unica maniera per evitare che il pessimismo abbia il sopravvento…. Poi non essendo sempre di luna dritta meglio lasciarvi stare in giorni “no” veramente dichiarati attendendo che i fumenti siano evaporati… Nel contempo riceverete una missiva o dovrete sostenere una spesa incombente.

ACQUARIO: Per qualche nativo è giunta l’ora di voltar pagina, guardare all’avvenire in maniera diversa, obliare esperienze negative, riempire con nuove emozioni i capitoli che si stanno per aprire sul grande libro dell’incognita. Un congiunto potrebbe motivare ansia mentre un sollazzo, incontro od intrallazzo ringalluzzirà. Scatti di collera di cui in seguito vi pentirete. Contatti con enti sanitari. Un Ariete, Bilancia o Scorpione vi sorprenderà. Giovedì incasinato.

PESCI: Se abbacchiati e demoralizzati, grazie alla provvidenza celeste, vi tirerete su una costola, riscoprendo uno sbocciar di emozioni, sensazioni, meraviglie… L’essenziale sarà credere in voi e guardare avanti… anche quando sembra esserci poco da vedere… Contestazioni casalinghe o professionali sostenute dallo stress e da un essere petulante. Effettuerete un acquisto utilissimo o conveniente mentre una missiva confondente manderà nel pallone. Borbottii intestinali.

Anche quando tutto sembra così buio c’è sempre una stella ad illuminare il nostro cammino.

