Valle San Nicolao, fagiolata da sold out: resta l’opzione asporto

È già tutto esaurito per la fagiolata di domenica 20 febbraio a Valle San Nicolao, ospitata dal Nuovo Arci Brovato in frazione Polto Inferiore 1. Il menù prevedeva, insieme al tradizionale piatto, un accompagnamento con antipasto della casa e un dolce tipico di carnevale ma, per chi volesse ancora partecipare, è rimasta solo l’opzione d’asporto a partire dalle 12.

Per ulteriori informazioni e per non perdersi l’asporto è possibile chiamare il numero 015.9060630 oppure il 393.6543151, quest’ultimo è disponibile solo via WhatsApp.