“Crediamo nei giovani”, il titolo che Filo ha voluto dare alla cerimonia di apertura della 57a edizione

“Crediamo nei giovani”, una necessità più che un auspicio per il nostro paese, sottolineato anche dal Presidente della Repubblica nel suo recente discorso di insediamento. Una necessità di cui Filo si fa portavoce nella cerimonia di apertura della 57a edizione, in programma il 23 febbraio 2022 alle ore 10.30 a MiCo-Milano.

“Crediamo nei giovani” è il titolo che Filo ha voluto dare alla cerimonia di apertura della 57a edizione. Dal parterre dei partecipanti, che riportiamo sotto, è immediatamente evidente come il titolo accattivante si riferisca a una pluralità di temi cruciali per la manifattura italiana, e di quella tessile in particolare, che saranno affrontati nella discussione: la formazione, il cambio generazionale nelle aziende, il valore intrinseco dell’artigianalità da coniugare con la ricerca più innovativa e l’attenzione alla sostenibilità.

Paolo Monfermoso, responsabile di Filo, spiega le ragioni di questa scelta: “Con ‘Crediamo nei giovani’ Filo dà la parola a giovani imprenditori e manager che hanno deciso di lavorare nel sistema tessile-abbigliamento-moda e accessori, perché spieghino ai ragazzi in procinto di scegliere un percorso di studi o di lavoro le grandi potenzialità della nostra industria. E in particolare spieghino la gratificazione che arriva da un lavoro che a ogni stagione trova nuovi stimoli, dove l’artigianalità, il ben fatto, la creatività e la passione hanno tuttora un ruolo cruciale”.

Ad aprire i lavori dell’incontro di inaugurazione della 57a edizione di Filo saranno Paolo Monfermoso (Responsabile di Filo) e Pier Francesco Corcione (Presidente ITS-TAM Biella).Seguirà la tavola rotonda, introdotta e coordinata da Francesco Ferraris (Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Sistema Moda Italia).Vi partecipano: Marco Cardinalini (Cardinalini & C.), Alessia Crivelli (Crivelli Gioielli; Vice Presidente Confindustria Federorafi), Chiara Marconi e Federica Tirani (Chité Milano), Silvia Moglia (Direttore ITS-TAM Biella), Roberto Circelli, ex allievo ITS-TAM - PM Suedwolle Group.

La 57a edizione di Filo si tiene il 23 e 24 febbraio 2022 a MiCo – Milano (via Gattamelata 5).