Teatrando: “3° Gran Tour delle fiabe”, ultimi viaggi

Anche nel prossimo fine settimana (domani, Sabato 19 e Domenica 20 Febbraio) due buffi cantastorie accoglieranno i partecipanti allo Spazio Teatrando di Biella, per poi condurli in un’avventurosa esplorazione, che prevede l’incontro con strani personaggi.

Si assisterà alla lite tra Pinco Panco e Panco Pinco, i buffi gemelli del meraviglioso mondo di Alice, e si ascolterà la storia di “Giacomino e il fagiolo magico”, raccontata dal punto di vista del protagonista, ma anche dell’Orchessa.

Infine, nella sala, inizieranno le letture, dinamiche e vivaci, di nuove fiabe, sempre tratte dalle tradizioni popolari delle regioni italiane e delle diverse culture del mondo. I protagonisti dei nuovi racconti sono dei conigli alle prese con una volpe affamata, un lupo a sua volta affamato, le pettegole galline di un pollaio e un bruco capace di spaventare animali molto più grandi di lui. Il viaggio, in entrambe le giornate, inizierà alle 14.30, alle 15.30 e alle 16.30.

L’intero percorso dura circa un’ora. Nel rispetto delle disposizioni anti-Covid attualmente in corso, il momento della lettura, che nelle precedenti edizioni vedeva i bimbi seduti a terra sul palco a diretto contatto con gli attori, si svolge in modo più “teatrale”: bimbi e genitori prendono posto in platea, su sedie opportunamente disposte, mentre gli attori agiscono sul palco, tra fiabesche scenografie. Ai bimbi si suggerisce di portarsi una copertina, per stare più al caldo e sentirsi a casa.