Oltre 300 tra pittori e disegnatori a “Be Natural Be Wild”

Torna, nell’ambito della nona edizione di Selvatica arte e natura in Festival, “Be Natural Be Wild”, il concorso rivolto a pittori e disegnatori maggiorenni, residenti in Italia, desiderosi di raccontare la natura attraverso l’arte esprimendo la propria creatività con tecniche e stili differenti, ma avendo al centro la propria anima “Wild”.

Giunto alla terza edizione, il concorso ha visto crescere il numero di partecipanti sempre di più passando dai 114 della prima edizione e arrivando, quest’anno, a oltre 300. Un segnale positivo che sottolinea come il messaggio naturalistico sia ormai ineludibile per garantire un futuro al pianeta e come Biella, in questo, sia stata all’avanguardia proponendo con “Selvatica” una riflessione duratura sul mondo naturale e i pericoli che lo minacciano.

“Biella sempre più un punto di riferimento per giovani creativi e amanti della natura: la grandissima partecipazione al concorso “Be natural be wild” ci riempie di orgoglio e ci conferma la lungimiranza del percorso avviato con Selvatica oltre dieci anni fa. Solo ponendo al centro l’attenzione per la natura e la ricerca di un nuovo equilibrio tra tecnica e natura è possibile immaginare un mondo nuovo e sostenibile, a partire dalle nuove generazioni e dai creativi”. Dichiara il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Franco Ferraris.

“Be natural be wild”, vuole avere come elemento di ispirazione e spunto di riflessione tre dei diciassette obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per la tutela e salvaguardia dell’ambiente: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico; Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema.

Inoltre, il concorso si sposa perfettamente anche con le riflessioni e la poetica alla base del simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, logo ufficiale di Biella Città creativa Unesco, un simbolo universale che invita alla ricerca di un’armonia possibile tra natura e tecnologia.

Le opere degli oltre 300 partecipanti provenienti da tutta Italia, saranno giudicate da una giuria composta da curatori, esperti d’arte e galleristi del calibro di Alberto Fiz (Presidente di Giuria), Lorenza Salamon della galleria “Salamon fine Art” di Milano, Zaira Beretta della Zaion Gallery e Irene Finiguerra del Bi-Box Art Space di Biella ed infine, Alessio Moitre dell’Alessio Moitre Art Space di Torino.

"Alla terza edizione il concorso Be Natural Be Wild ideato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha raggiunto il record di partecipanti con 311 iscrizioni. L'iniziativa ha dimostrato di coinvolgere artisti di tutte le generazioni in un contesto internazionali dove sono presenti anche autori provenienti dal Libano, Venezuela, Brasile e Arabia Saudita. La grande protagonista è la pittura con risultati spesso originali e imprevedibili. Ma non manca un'attenzione particolare verso la scultura a dimostrazione di come la tematica rappresenti l'occasione per sperimentazioni tridimensionali di sicura suggestione. Più rarefatta ma di qualità la presenza dei fotografi". Dichiara il Presidente della Giuria Alberto Fiz.

Le 20 opere finaliste saranno allestite in una mostra all’interno del percorso espositivo di Selvatica 2022. L’opera vincitrice verrà acquisita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e l’autore parteciperà con una personale alla prossima edizione di Selvatica. Ogni singola galleria premierà uno tra i 20 finalisti offrendogli una personale nei propri spazi espositivi.

La premiazione avverrà venerdì 18 marzo durante l’inaugurazione di Selvatica 2022 in calendario venerdì 18 marzo, ore 18.00 su invito

Orari:

Sabato e domenica 10.00-19.0018 (Pasquetta) e 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno 10.00-19.00 Chiuso 17 aprile (Pasqua)