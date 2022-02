Scontro in superstrada, uomo in ospedale. lunghe code e rallentamenti FOTO

Scontro in superstrada - foto Benedetti per newsbiella.it

Poco dopo le 20 due auto si sono scontrate in superstrada all'altezza dell'uscita per Quaregna Cerreto. Molti danni per i mezzi ma sembrerebbe che i conducenti non abbiamo riportato gravi conseguenze e uno di loro sia stato portato in ospedale solo per accertamenti.

Dalle prime testimonianze sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto per evitare un cane che attraversava la corsia. Nel tentativo di evitarlo uno dei due mezzi ha frenato ed è stata tamponata dal mezzo che sopraggiungeva.

Lunghe code si sono formate in super a partire dall'altezza di Vigliano. Viabilità e rilievi sono a cura dei Carabinieri sul posto.