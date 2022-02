E' morto in Liguria il biellese Paolo Battistello, nei giorni scorsi era caduto dal monopattino

E’ morto, dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure, il 53enne Paolo Battistello. Di origini biellesi viveva nel piccolo centro a pochi chilometri da Imperia.

E’ stato soccorso sul posto e poi portato in ospedale a Pietra Ligure, in codice rosso di massima gravità. Dopo aver lottato per alcuni giorni, purtroppo nelle ultime ore è spirato.