Codice verde per una ragazza investita in via Lamarmora

Una ragazza del 2007, mentre ieri alle 17 attraversava la strada in via Lamarmora, non è stata vista da una automobilista, che in quel momento sopraggiungeva, ed è stata urtata dall'automezzo e buttata a terra. La caduta non ha provocato danni ingenti e la malcapitata è stata trasportata in Ospedale dai sanitari del 118 in codice verde. I Carabinieri si sono occupati dei rilievi del sinistro.