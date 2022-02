Visite didattiche gratuite all’Oasi delle Api “Casiddos di Nuraghe Chervu”

Con l’arrivo della primavera, scuole, studenti e cittadini potranno prenotare visite didattiche gratuite alla scoperta dell’affascinante mondo delle api e degli insetti impollinatori con la guida del dott. Paolo Detoma, presidente l’Associazione Biellese Apicoltori - Prenotazioni e contatti: Idillio Zapellone 334 345 2685

Le api sono in declino in tutto il mondo ed è un fatto molto preoccupante visto che l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione (FAO) stima che il loro lavoro garantisce l’impollinazione di 71 delle circa 100 colture che, a loro volta forniscono il 90 per cento dei prodotti alimentari a livello mondiale. È quindi fondamentale che tutti ne abbiano consapevolezza a partire dai ragazzi delle scuole visto che questo declino dipende in buona parte dai nostri comportamenti e ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare qualcosa per fermarlo. Per questo il Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe e l’Associazione Biellese Apicoltori organizzano per la prossima primavera visite guidate di scolaresche all’Oasi delle Api, una struttura appositamente realizzata presso l’area di Nuraghe Chervu a Biella, in corso Lago Maggiore. Progetto nato in collaborazione con il Club Soroptimis di Biella nel centenario di fondazione, in concomitanza con la Giornata mondiale delle api.

Durante la visita, sarà possibile vedere il lavoro delle api dal vivo in piena sicurezza, apprezzare la loro organizzazione sociale e le loro capacità di apprendimento, conoscere le proprietà del miele e degli altri prodotti dell’alveare. Si scoprirà ad esempio che per produrre un chilogrammo di miele le api compiono un tragitto che equivale a tre volte la circonferenza della Terra assieme a tantissime altre curiosità e meraviglie.

Periodo delle visite marzo, aprile, maggio - Prenotazioni: info@sunuraghe.it