Domani, 19 febbraio, Cordar Biella Servizi informa che nel comune di Vigliano potrebbero verificarsi sospensioni momentanee e saltuarie della distribuzione dell'acqua potabile e improvvisi cali di pressione per lavori di manutenzione alla rete idrica.

L'orario interessato è dalle 8,30 alle 12 in via Libertà dal civico 1 al 13 e dal 2 al 6, in via Barazzetto dal civico 33 al 44, in via dei Tintori e in via del Cardatori.

Cordar resta comunque a disposizione al numero verde 800 99 60 14.