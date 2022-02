Vaccino piediatrico, ecco le risposte dei pediatri alle domande più frequenti

- Il vaccino contro il Covid per i bambini è sperimentale? No, il vaccino contro il Covid è stato approvato per l’età pediatrica dopo il completamento di tutte le fasi di verifica su efficacia e sicurezza previste per lo sviluppo di un medicinale.

- Cosa contiene? Ha all’interno sostanze nocive o tossiche? Il vaccino contiene RNA messaggero che veicola le istruzioni per produrre una proteina virale. Non contiene il virus vivo. Gli ingredienti inattivi (eccipienti) non sono sostanze nocive o tossiche.

- Ci sono effetti collaterali subito dopo la vaccinazione? Ci sono effetti a lungo termine? Gli effetti più comuni sono per lo più lievi (febbre, senso di malessere o stanchezza, dolori articolari e muscolari, gonfiore), compaiono nel breve termine e si risolvono in poche ore o giorni. A fronte di miliardi di persone vaccinate in tutto il mondo, la comparsa di eventi avversi è estremamente rara e, in generale, non superiore a quella riscontrata per altri farmaci di uso comune consolidato. I vaccini non modificano il DNA e non c'è evidenza di effetti collaterali persistenti a lungo termine.

- Il vaccino può influire sulla crescita o sulla fertilità da adulti? Non esistono evidenze di effetti negativi del vaccino su crescita e infertilità in età adulta.

- Può provocare malattie autoimmuni? È falsa la credenza che i vaccini indeboliscano il sistema immunitario scatenando malattie autoimmuni.

- Interferisce con gli altri vaccini previsti per i bambini? Perché ne vengono indicati così tanti per la fascia pediatrica? Il vaccino contro il Covid-19 non interferisce con gli altri vaccini previsti per l’età pediatrica. È suggerito in via precauzionale un intervallo di 14 giorni tra le somministrazioni. In generale, le vaccinazioni per varie patologie vengono avviate sin dai primi mesi di vita perché i bambini risultano a maggior rischio di complicanze gravi in caso di contagio.

- Nei bambini il Covid può essere pericoloso? Dal momento che vengono contagiati in forma leggera, non è meglio che lo superino in modo naturale? Alcuni bambini possono presentare forme gravi di malattia o complicanze tardive potenzialmente letali. Il vaccino protegge da tali forme. Inoltre, la protezione immunitaria generata dal vaccino è di gran lunga superiore a quella indotta dalla guarigione dall’infezione.

- Ci sono stati casi gravi dopo il Covid nei bambini? Si, alcuni hanno presentato una forma grave di malattia con necessità di ricovero in terapia intensiva.

- Dopo essere stato già contagiato una volta un bambino si può riammalare di Covid? Si, la diffusione di nuove varianti del virus SARS-CoV-2 è associata ad un aumento del rischio di reinfezione.

- Il vaccino protegge completamente dal Covid? Anche chi è vaccinato può contrarre l’infezione da SARS-CoV-2, ma è generalmente protetto dalle forme gravi.

- Perché su internet ci sono notizie fuorvianti o false? I social media e internet nascondono per qualunque argomento insidie e informazioni fuorvianti poiché chiunque può pubblicare contenuti. È bene verificare sempre la coerenza e l’attendibilità delle notizie attraverso siti scientifici e fonti istituzionali.