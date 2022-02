Centri Vaccinali COVID ASL BI – aperture fino al 28 febbraio

CENTRI VACCINALI ASL BI: giorni ed orari di apertura fino al 28 febbraio 2022

sede Biver Banca aperta tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 19.00 (con accesso diretto consentito fino alle ore 17.00); Cantinone della Provincia di Biella aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 14.00 (con accesso diretto consentito fino alle ore 17.00); Casa della Salute di Cossato aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 19.00 e sabato 18 febbraio negli stessi orari (con accesso diretto consentito fino alle ore 17.00); Centro Prelievi in Ospedale aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 19.00 e il sabato dalle 09.00 alle 14.00 (no accesso diretto, ad eccezione dell’open day pediatrico 5-11 anni di sabato 19 febbraio,); Centro Polivalente di Mongrando dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 19.00 (con accesso diretto consentito fino alle ore 17.00).

OPEN DAY PEDIATRICO 5-11 ANNI – 19 FEBBRAIO 2022

Anche l’ASL BI aderisce all’Open Day dedicato alle vaccinazioni COVID per la fascia d’età pediatrica 5-11 anni, promosso dalla Regione Piemonte. Domani, sabato 19 febbraio, dalle ore 09.00 alle 17.00 nel nostro Ospedale (Hub Centro Prelievi dedicato all’iniziativa), per le famiglie residenti sul Territorio sarà quindi possibile far vaccinare i propri figli con la prima dose senza prenotazione, oltre che ottenere un consulto informativo gratuito con i Pediatri riguardo l’opportunità della somministrazione. Durante l’arco della giornata saranno infatti presenti Pediatri di Libera Scelta (PLS) per un counselling alle persone interessate.

Per la vaccinazione nella fascia d’età 5-11 anni è sempre possibile ottenere un appuntamento tramite il Portale Internet https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/ .Chi avesse già effettuato la pre-adesione sul Portale senza però aver ricevuto un appuntamento nel frattempo, potrà comunque presentarsi per l’accesso diretto.

ACCESSO DIRETTO TERZA DOSE O “BOOSTER”

Da lunedì 14 febbraio tutti coloro che hanno maturato 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (doppia dose o monodose nel caso di chi ha ricevuto J&J) potranno recarsi ad accesso diretto presso tutti hub vaccinali per ricevere la terza dose o “booster” (sarà possibile sia per chi non ha ancora alcun appuntamento a condizione che abbia già maturato il periodo necessario, sia per chi ha già un appuntamento e desidera anticiparlo).La Regione Piemonte in ogni caso manderà a tutti un sms con una proposta di data che potrà essere modificata sul portale www.ilpiemontetivaccina.it

ACCESSO DIRETTO PRIME DOSI PER TUTTI GLI OVER 12

Tutti i cittadini che hanno più di 12 anni potranno ricevere la prima dose effettuando l’accesso diretto presso qualsiasi centro vaccinale del territorio piemontese. Nel caso dei minorenni, dovranno presentarsi all’appuntamento accompagnati da un genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione per il minore. L’autocertificazione e il consenso, unitamente alla copia di un documento di identità valido, dovrà essere consegnata per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitorale.

PREADESIONE PER I CITTADINI DAI 5 AI 49 ANNI

I cittadini tra i 18 e i 49 anni e i minori tra i 5 e i 17 anni (attraverso i genitori/tutori/affidatari) possono manifestare l’adesione alla campagna vaccinale effettuando la preadesione per la prima dose di vaccino attraverso la piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it, oppure prenotando un appuntamento per la prima dose presso una delle farmacie aderenti (solo over 12 anni) o presso il proprio medico di famiglia o pediatra se vaccinatore.