Biella, al via la rimozione dell'amianto in via Torino, FOTO

Ci siamo: finalmente i residenti del quartiere potranno dormire sonni più tranquilli, visto che in questi giorni è iniziata la bonifica del tetto in amianto in via Torino a Biella. La questione nei mesi scorsi era addirittura arrivata sui banchi del consiglio comunale attraverso un'interrogazione delle Liste Civiche.

A interessarsi della vicenda del materiale Killer in un edificio nei pressi del teatro cinema Odeon è stato infine il Comune, che ha contattato la proprietà per chiederne la rimozione.

L'intervento riguarda quattro falde del tetto di cui alcune già a tegola. A oggi manca solo più la bonifica della falda sulla via Massaua, ma in questo caso si attende l'autorizzazione per la chiusura della strada.

Per la bonifica completa ci vorranno ancora 15 giorni, durante i quali con molta probabilità saranno previste modifiche alla viabilità.