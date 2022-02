Isole ecologiche in aumento a Veglio, cambia la raccolta dei rifiuti (foto dalla pagina Facebook di Veglio)

"In questi giorni stiamo sostituendo le campane per la raccolta differenziata con un nuovo sistema di cassonetti". A comunicarlo, in queste ore, il comune di Veglio.

"Ci sarà un numero maggiore di isole ecologiche sul territorio comunale così da poter garantire la stessa volumetria presente in precedenza con le campane – spiegano dal Comune - I cassonetti permetteranno una maggiore frequenza di svuotamento. La capillarità territoriale consentirà un aumento della percentuale di raccolta differenziata. Le ridotte dimensioni dei cassonetti, infine, agevoleranno lo svuotamento con l'impiego di mezzi più piccoli ed economici".