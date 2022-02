Dopo lo stop, torna in campo il rugby: Biella in trasferta con Genova (foto Mantovan)

Finalmente riparte il campionato di interrotto alla fine dello scorso dicembre a causa dell’emergenza sanitaria. La Federazione Italiana Rugby ha deciso di ripartire dall’undicesimo turno, secondo del girone di ritorno e già in programma il 20 febbraio, che per Biella coincide con la trasferta di Genova.

Cus Genova è la prima squadra affrontata da Biella nella stagione 2021/2022, il primo successo ottenuto con il risultato di 45-12 dai ragazzi cari al presidente Maia. Per gli Orsi, sei partite giocate e sei vittorie in totale. L’ultima quella contro Rugby Milano con il risultato di 33-24, ottenuta sempre sul campo di casa. Solo una vittoria per Genova, conquistata al quarto turno sul campo di VII Torino Rugby con il punteggio di 17-15.

Marco Porrino, head coach Biella Rugby: “L’amichevole con Vicenza ci ha lasciato buone sensazioni e rimesso in moto una serie di meccanismi che di sicuro favoriscono il ritorno in campo. Ho apprezzato l’attitudine con cui i ragazzi hanno affrontato queste due settimane di preparazione, durante gli allenamenti, frequentatissimi, si respira un buon clima. Detto questo, le partite giocate al Carlini di Genova sono tutte storicamente molto difficili, e poco importano il divario in classifica e le difficoltà che liguri stanno affrontando in questo campionato, Cus Genova sul campo di casa vende cara la pelle. Questa settimana poi, si commemorerà la scomparsa di uno di loro, il dottor Vincenzo Ieracitano, mancato purtroppo nei giorni scorsi, i ragazzi daranno il massimo e oltre per onorare la sua memoria. Cus Genova è dotata di armi importanti e a Biella lo ha dimostrato: mai abbassare la guardia perché loro sono abilissimi a sfruttare gli errori altrui in loro favore. Quando abbiamo sbagliato in difesa ci hanno punito. Da ricordare”.

Kick off alle 14.30. Serie A Rd. 11 – 20.02.22. Asd Rugby Milano – Amatori Alghero; Parabiago - VII Rugby Torino; Cus Torino – I Centurioni; Cus Genova – Biella Rugby. Classifica. Cus Torino punti 34; Biella Rugby 28; Asd Rugby Milano 19; I Centurioni e Parabiago 18; VII Rugby Torino 10; Amatori Alghero 9; Cus Genova 6; Pro Recco 0.

TUTTE LE ALTRE PARTITE GIALLOVERDI DEL WEEKEND SERIE A FEMMINILE

Domenica 20.11.22 Calvisano vs Biella Rugby alle 14.30.