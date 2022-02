Regione, ecco l'incidenza del contagio negli adulti

Nella settimana dal 7 al 13 febbraio l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 640.4, in netta diminuzione (-40,4%) rispetto ai 1075.1 della scorsa settimana. Si consolida dunque per la quarta settimana consecutiva il calo dell'incidenza.

Il dato è in linea con quanto accade nel resto del Paese ed in Europa. L’incidenza della fascia di età 19-24 anni scende a 483.1 con una diminuzione del 46,6 % rispetto alla settimana precedente. Nella fascia 25-44 anni l'incidenza è di 787.3 (-40,3%). Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 608.5 (-37,5%). Nella fascia 60-69 anni l’incidenza è 416.1 (-36,7%). Tra i 70-79 anni l’incidenza è invece di 344.2 (-32,9%). Nella fascia over80 l'incidenza è 454.1 (-33,3%).