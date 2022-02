Un dipendente felice è un lavoratore produttivo: ecco perché sono importanti i premi al lavoro

Partendo dalla massima che un dipendente felice è un dipendente produttivo, i datori di lavoro hanno ormai compreso quanto siano importanti i premi al lavoro.

I collaboratori si sentono realmente gratificati ed apprezzati, quindi sono spronati a fare ancora meglio. Si innesta così un circolo virtuoso che porta evidenti benefici alle aziende soprattutto in termini di produttività.

Il premio solitamente rappresenta un compenso economico che va ad aggiungersi alla normale busta paga.

I premi vengono erogati liberamente dal datore, ma sono obbligatori se previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in seguito al raggiungimento di determinati obiettivi.

Sono principalmente tre: di produttività, di rendimento e di fedeltà aziendale.

A questo punto possiamo analizzare meglio la tipologia dei premi.

I premi di produttività rappresentano delle gratificazioni economiche date al collaboratore, in aggiunta al normale stipendio, per il suo contributo alla crescita della produttività aziendale.

Anche i premi di rendimento sono gratificazioni economiche date a quel dipendente che si è distinto particolarmente.

Infine i premi di fedeltà aziendale vengono erogati a quei dipendenti che lavorano in azienda da tantissimi anni, rappresentando un punto di riferimento per i colleghi più giovani.

Va sottolineato che i premi ai dipendenti sono sottoposti ad una tassazione agevolata, che si aggira sul 10% per somme fino a 3.000 euro.

Se il dipendente partecipa direttamente all'organizzazione dell'azienda, il premio può salire da 3.000 fino a 4.000 euro, senza aumento della percentuale d'imposta.

Il collaboratore può anche decidere di convertire il suo premio in servizi welfare a beneficio dell'azienda. In tal caso la tassazione viene completamente eliminata.

Tra i premi che il datore concede spontaneamente ai dipendenti ci sono le cosiddette erogazioni liberali, che possono essere concesse in denaro o in natura.

Le erogazioni liberali in denaro sono sottoposte a tassazione, poiché tutte le somme in denaro in busta paga rappresentano un reddito; le erogazioni liberali in natura vengono tassate in base al valore dei beni o dei servizi concessi.

Nel caso in cui l'erogazione in natura è inferiore a 258,23 euro, non viene applicata alcuna imposta. Tra queste particolari erogazioni rientrano i buoni acquisto, i pacchi natalizi o anche i fringe benefits, come le auto aziendali o gli alloggi in dotazione.

Infine ci sono i premi collettivi, generalmente preferiti dalle aziende rispetto ai premi individuali che, in alcuni casi, rischiano di suscitare invidie, tensioni o competizioni interne tra le risorse.

Ne esistono tre tipologie: gli incentivi di prestazione che premiano un intero reparto; gli incentivi di risultato che premiano il raggiungimento di un risultato; gli incentivi di successo, che premiano il team capace di conseguire un obiettivo prestabilito.