Le fibre di Filo: TENCELTM by Lenzing

Le fibre tornano da protagoniste alla 57a edizione di Filo. La scelta nasce dalla considerazione che una effettiva sostenibilità e tracciabilità dei prodotti si possa ottenere solo in un’ottica di filiera.

A questo concetto risponde perfettamente la realtà Lenzing, uno dei gruppi leader al mondo nella produzione di fibre cellulosiche. Lo stabilimento Lenzing, in Austria, è situato in un contesto turistico a pochi chilometri dall’Attersee, il lago dove trascorrevano le loro vacanze Gustav Mahler e Gustav Klimt.

Il contesto turistico e norme sempre più stringenti hanno portato Lenzing a riservare una forte attenzione alle risorse utilizzate e alle emissioni, sin dagli anni Settanta, mettendo in pratica strategie di sostenibilità. Oggi entra in gioco il concetto di “Lenzing bioraffineria”, l’attività di estrazione dal legno (proveniente da foreste certificate Pefc e Fsc) di xilosio (per dolcificanti), acido acetico (per conserve/acetelli), altri prodotti chimici e la cellulosa con cui vengono prodotte le fibre di viscosa, modal e lyocell a brand Ecovero™ e TENCEL™.Alla 57a edizione di Filo, Lenzing propone in particolare la fibre TENCEL con tecnologia Refibra (riciclo di tagli di cotone post industrial & consumer); TENCEL - Modal Indigo (fibra tinta in pasta per il settore denim); TENCEL Luxe – filo continuo di lyocell per rispondere alle esigenze del settore serico; e TENCEL Carbon Zero – Eco Clean.

“From forest to filament to forest”TENCEL Luxe è un filato unico, ricavato dal legno coltivato in foreste rinnovabili e gestite in modo sostenibile, creato per il mercato dell’alto di gamma della moda. Registrato presso The Vegan Society, TENCEL Luxe offre con il suo tocco lussuoso un'alternativa vegetale e biodegradabile alla seta. Lenzing propone anche una importante gamma di prodotti che i filatori presenti a Filo offrono al 100% o in mista con fibre naturali, meccanicamente riciclate o fibre tecniche. Questi materiali sono presenti nei più svariati prodotti del tessile-abbigliamento e dell’arredamento, ma cominciano a essere utilizzati anche in agricoltura e nell’imballaggio perché “compostabili”.

A Filo n. 57, Lenzing sarà inoltre protagonista di uno dei “Dialogo di Confronto” che si tengono nella Networking Area di Filo nei due giorni di fiera.Il “Dialogo di Confronto” (24 febbraio ore 14), dal titolo “From forest to filament to forest – TENCEL™ Luxe, the endless filament lyocell yarn offering a truly sustainable alternative to silk”, sarà condotto da Susanne Carls – Product Management TENCEL™ Luxe, Lenzing.Il programma completo dei “Dialoghi di Confronto” della 57a edizione di Filo è disponibile qui.