Schianto sulla bretella Ivrea Santhià: morta una donna

Tragico incidente sul raccordo autostradale Ivrea-Santhià già in Comune di Alice Castello, in direzione Ivrea: una donna di 80 anni, che era in auto con il marito, è morta nello scontro che ha coinvolto un furgone e la vettura a bordo della quale viaggiava la coppia.

Ferito, in modo lieve, anche il marito che è stato portato in ospedale in codice verde dal 118 intervenuto insieme alla Polizia stradale di Torino, agli ausiliari Ativa e ai vigili del fuoco di Vercelli che si sono occupati di estrarre la vittima dalle lamiere della vettura.

In fase di ricostruzione la dinamica del sinistro, avvenuta nella zona della galleria del passo d'Avenco dopo lo svincolo di Albiano. Al momento è chiusa la corsia di sorpasso: per chi deve percorrere quel tratto è raccomandata prudenza.