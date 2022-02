Durante la notte tra il 15 e il 16 febbraio il 118 è dovuto intervenire presso l’abitazione di una famiglia in via Gattico a Novara dove 6 persone sono state intossicate dal monossido di carbonio.

Tutti i componenti della famiglia, tra cui 3 bambini, sono stati trasportati dal personale sanitario presso la clinica di Fara Novarese per una seduta in camera iperbarica per poi essere trasferiti all’Ospedale Maggiore di Novara dove sono in osservazione. Nessuno dei sei è in pericolo di vita.