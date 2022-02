La storia di Lorena: “Grazie all'amore di Minù ho riscoperto la serenità dopo un periodo doloroso”

"Non ho mai pensato che l'amore di un gatto potesse farmi riscoprire una serenità che avevo perduto". Con queste parole, Lorena ha voluto condividere la sua storia sulle pagine del quotidiano Newsbiella, in occasione della Festa nazionale del Gatto, che, da più di 30 anni, si festeggia il 17 del mese di febbraio.

Merito di Minù, micetta affettuosa ma dal carattere focoso e selvaggio che, da 3 anni, accompagna le giornate di Lorena e di suo marito, residenti in Valle Elvo. "Sono sempre stata poco portata per gli animali, non ho mai avuto un grande interesse – ammette candidamente – Cani, gatti: li ho sempre evitati. Pensavo, e credevo, che il gatto fosse un animale tendenzialmente indipendente e poco avvezzo alle coccole verso le persone. Mi sbagliavo di grosso".

La vita, infatti, aveva ben altri piani per Lorena. "Tre anni fa stavo attraversando un periodo particolarmente buio – racconta -La perdita di un padre, problemi sul lavoro. Non è stato un momento facile, ma Minù ha saputo sostenermi con il suo calore in maniera inaspettata". La scelta di adottarla è arrivata all'improvviso, come un fulmine a ciel sereno. "La gatta di mia madre aveva da poco messo al mondo una micia – spiega – Dopo esserci confrontati, io e mio marito abbiamo deciso di prendercene cura senza immaginare quanto bene potesse trasmetterci".

Una presenza preziosa, specialmente nei momenti negativi, capace di strappare più di un sorriso e di guardare con maggior fiducia e speranza al prossimo futuro. "Averla in casa è importante – sottolinea Lorena – Minù è una gattina simpatica, divertente, coccolona anche se mordicchia parecchio. Bussa al vetro per rientrare di notte e, ogni volta che ritorno dal lavoro, è lì che mi aspetta vicino casa. È una cara micia. Dove vado, lei mi segue. Se sento miao in casa vuol dire che vuole giocare un po'. Sto bene con lei. Credo, e sono convinta, che Dio abbia creato queste creature con un scopo ben preciso: se trattati con amore, possono solo farci del bene. Mi auguro che vengano usati maggiormente per aiutare le persone che soffrono".