Gaglianico, con l'auto si schianta contro palo della luce

Si schianta contro un palo della luce ma rimane illesa. È successo ieri sera, intorno alle 23, a Gaglianico: a rimanere coinvolta una donna di circa 38 anni che, alla guida della sua auto, si è scontrata con un palo dell'illuminazione pubblica per cause ancora da accertare. Non sarebbe rimasta ferita nell'impatto. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e il carro attrezzi per il recupero del veicolo.