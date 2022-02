La designer d’abiti d’epoca biellese Marcella Rossetti conquista Sanremo

Si chiama Marcella Rossetti la vincitrice dell’edizione 2022 del Sanremo Iris Talent show, concorso di moda dedicato ai designer di abiti emergenti che si svolge in contemporanea al celebre festival della musica. La stilista biellese è riuscita ad emergere tra 50 concorrenti con l’abito “La primavera di Vivaldi” che, composto in tessuto broccato con 200 peonie di seta applicate a mano e pizzo antico, si proponeva di celebrare la città dei fiori.

A valerle il primo posto è stata la sua capacità di rielaborare in chiave moderna un abito d’epoca, creando uno stile originale e al passo con i tempi: “Sono rimasta colpita dalla tecnica – racconta Irina Tirdea, responsabile della giuria del concorso – e dal modo con cui ha trasportato il gusto d’epoca nella modernità. Il materiale utilizzato, la seta, ha saputo trasformare l’abito in un capo adatto al periodo primaverile mentre i dettagli floreali e il colore simile al pastello rispecchiano in pieno le tendenze del 2022”.

La biellese ha superato così con successo la sua prima prova nel mondo della moda a coronamento della passione che porta avanti da ormai 5 anni. Nel frattempo, lunedì 14 febbraio, la designer ha incontrato il sindaco di Biella Claudio Corradino per valutare la possibilità di esporre “La primavera di Vivaldi” in via Italia.