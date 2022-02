Inceneritore di Cavaglià, anche Fondazione Bricherasio dice NO

La Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio partecipa e si unisce al sit-in di giovedì 17 febbraio per il NO all’inceneritore di Cavaglià.

La Fondazione ha supportato il Movimento Valledora per la raccolta fondi occorrenti ad opporsi in modo forte a questo progetto che mette a rischio in primis la salute pubblica.

Dobbiamo essere tutti assolutamente consapevoli del rischio alla salute e soprattutto a quella dei più piccoli che sono poi i bambini che si potrebbero trovare a vivere in un brutto territorio! Il basso Biellese è ricco di eccellenze agricole che sono riconosciute e vanno assolutamente tutelate.

La Fondazione eretta nel lontano 1908 nasce come cenacolo culturale e scuola per i più piccoli e per dare supporto alle persone fragili ed in tantissimi si sono rivolti chiedendo di difendere il territorio ove la Fondazione è magicamente "incastonata".

A distanza di oltre un secolo la Fondazione oggi è fortemente schierata , vuole dar un messaggio chiaro per la tutela della salute pubblica.

Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio sarà presente in piazza a Biella con i semplici cittadini del NO Inceneritore che sono tanti “piccoli Golia”.