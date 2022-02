Candelo, il sindaco Gelone annuncia: "Rinnovata convezione con ASPA per gestione gatti"

"Oggi, cogliendo l'occasione della Festa nazionale del gatto, vi comunico che è stata rinnovata per tre anni la Convenzione con "A.S.P.A. ANIMALI SOLO PER AMORE ODV" per la corretta gestione della popolazione felina a Candelo, in collaborazione anche con altre associazioni del territorio, per un contributo totale di 1500 euro". A scriverlo, poco fa, il sindaco di Candelo Paolo Gelone.

"L'ASPA già da diversi anni sta inoltre positivamente svolgendo, anche per Candelo, l’attività di gestione del Canile Sanitario Rifugio di Cossato – spiega - Per la legge si chiama Tutela e controllo degli animali da affezione, per noi è dedicare attenzione e amore agli amici animali, che sono parte integrante della società, del decoro e del benessere della comunità. Presto avvieremo nuovi progetti per una Candelo sempre più amica degli animali, ma come sempre annunceremo le cose non appena saranno definitive e pronte a partire. Invito i proprietari ad avere sempre cura dei propri animali, così da aiutarci a limitare il randagismo e soprattutto ringrazio i cittadini, i volontari e tutti coloro che ogni giorno prestano cura a questi amici a quattro zampe: anche questo è il cuore grande di Candelo".