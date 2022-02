Anche il Movimento 5 Stelle alla protesta contro l'inceneritore di Cavaglià

Il Movimento 5 Stelle parteciperà oggi giovedì 17 febbraio alla manifestazione pubblica contro l’inceneritore di Cavaglià, organizzata dal movimento Valledora.

A dare notizia è l'ex Ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina, portavoce M5S alla Camera dei Deputati: "Lo scorso 26 novembre organizzai proprio a Cavaglià una tavola rotonda insieme anche alla sottosegretaria al Ministero della Transizione ecologica Ilaria Fontana, che si è impegnata a tornare presto sul territorio per contribuire ad un tavolo di lavoro sul risanamento della Valledora. Il M5S Biella ha preso parte sia alla inchiesta pubblica a dicembre che alla conferenza dei servizi in corso. Non abbiamo cambiato idea e ribadiamo le ragioni della nostra opposizione a questo inceneritore".

Per i 5 Stelle, "Si vuole costruire un impianto che conviene solo ai privati in base a criteri che tengono conto del profitto e non della pubblica utilità. La via da percorrere è quella del principio di prossimità territoriale, della riduzione dei rifiuti a monte, della raccolta differenziata, del recupero di materia. In questa direzione nel Biellese si può ancora fare molto. Non solo: il territorio in cui si propone di realizzare l’opera è il luogo della Serra, dei beni Unesco, dei vigneti e delle coltivazioni risicole di qualità, dei progetti di valorizzazione turistica, del lago di Viverone. La localizzazione proposta è semplicemente inaccettabile: un’area che è già piena di cave e impianti di trattamento rifiuti e deve e può ambire ad un futuro di risanamento ambientale, valorizzazione turistica ed economica. Siamo totalmente contrari a quest’opera e al fianco di cittadini, comitati, associazioni, movimenti, che non vogliono l’inceneritore".