Borgonuovo di Biella, tombino pericoloso: "Speriamo che l'amministrazione intervenga"

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione che riguarda il tombino posto davanti all'ingresso della scuola primaria Borgonuovo di Biella.

"La situazione si protrae da oltre due mesi, ma nell'ultimo periodo si è aggravata perché il chiusino è ceduto, lasciando aperto un grosso e pericoloso buco. Nonostante le numerose segnalazioni effettuate, sia telefoniche che scritte, ad oggi nessun intervento è stato eseguito, eccezion fatta per la posa di transenna del tutto precaria che non garantisce certo l'incolumità dei bambini frequentanti la scuola elementare e di tutte le persone che transitano in tale zona. Auspichiamo che l'Amministrazione comunale intervenga in via immediata senza ulteriori rinvii e senza attendere che qualcuno si faccia male".

Il Comune si è già interessato della questione. I tecnici sono già andati a vedere e nei prossimi giorni provvederanno alla sistemazione del chiusino.