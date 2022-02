Torino torna al Pozzo, sfida con il Pescara fanalino di coda: obbligo di Green Pass

Sabato 19 febbraio, alle 15, i ragazzi di Federico Coppitelli torneranno allo stadio Pozzo/La Marmora per ospitare il Pescara nella ventesima giornata del campionato Primavera 1 TIMVISION.

La sfida del Pozzo/La Marmora contro il fanalino di coda Pescara, capace finora di raccogliere una sola vittoria, a fronte di 15 ko (13 le reti siglate, contro le 41 subite), può rilanciare le quotazioni del Torino.

Il precedente. Torino e Pescara si sono affrontate nella terza giornata di campionato lo scorso 18 settembre e fu una partita ricca di gol ed emozioni: in 29' i granata si portarono sul 3-0 grazie alle reti di Beaten e alla doppietta di Rosa. La risposta degli abruzzesi non si fece attendere e prima Claiò, quindi Staver e infine Blanuta al 62' rimisero i padroni di casa in carreggiata. A regalare tre punti all'undici di Coppitelli fu Dellavalle, che a pochi minuti dal triplice fischio siglò il definitivo 4-3.

Green Pass obbligatorio. La classifica alla 18° giornata di campionato: Roma 41 punti, Cagliari 34, Juventus 31, Sampdoria e Inter 29, Genoa 28, Fiorentina*, Atalanta e Milan 27, Torino e Sassuolo 26, Napoli 25*, Empoli e Hellas Verona 20, Bologna 19, Lecce 18, Spal 16, Pescara 5. *Una partita in meno