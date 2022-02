Ritmica, un altro weekend di successi per la ritmica Pietro Micca FOTO

Esordio per molte ginnaste nel weekend appena trascorso: l’APD Pietro Micca schiera nel livello LC del Campionato Individuale Regionale ben sei atlete, dalle nuove leve fino alle veterane. Sabato 12 febbraio, Micheletti Elisabetta e Pasquadibisceglie Noemi pronte per partecipare alla prima prova di campionato livello LC presso il Palapajetta di Biella.

“Due giovani promesse” così le descrive la direttrice tecnica Marta Nicolo. Elisabetta e Noemi entrambe da pochissimo in età agonistica (classe 2013) affrontano con coraggio la loro prima gara in questo difficile livello. Elisabetta si presenta con due esercizi, corpo libero e cerchio, non solo per la prima volta nel livello LC, ma per la prima volta sul campo di gara. Sfida doppia per la giovane ginnasta, che non delude assolutamente le aspettative delle allenatrici. Elisabetta si esibisce tra le prime ginnaste della sua categoria e, oltre a dimostrare di essere pronta a competere in questo livello, si destreggia con sicurezza in entrambi i programmi a lei assegnati. Apprezzata soprattutto per la sua grande espressività, la giovane ginnasta si posiziona nella top 10 occupando il settimo posto. Noemi si esibisce subito dopo la compagna, presentando il suo nuovo programma alla fune e il suo esercizio a corpo libero. Affronta l’esordio nel nuovo livello con grande entusiasmo, gestisce molto bene la gara e conquista con la sua allegria sulle note frizzanti del suo corpo libero.

A seguire, il programma alla fune, nuovo e complesso per la giovane ginnasta, che affronta senza grandi difficoltà, dimostrando i grandi miglioramenti degli ultimi mesi. Il giudizio del corpo giudicante premia Noemi con un meritatissimo terzo posto, occupato con grande emozione dalla giovane atleta. Marta Nicolo, direttrice tecnica: “Elisabetta e Noemi sono due delle nostre ginnaste più giovani. Al primo anno di competizione esordiscono in un livello complesso, inusuale per la loro età. Elisabetta ha dimostrato di appartenere a questo livello difficile, è stata molto brava e ci ha rivelato di essere una vera garista.”

“Siamo molto felici anche per Noemi che all’esordio occupa uno splendido terzo posto, un ottimo risultato” ci racconta la tecnica Elisabetta Rosso “ora si prepareranno entrambe per la seconda prova di Campionato. Con loro si presenterà in gara anche la compagna Ginevra Saviolo che purtroppo non ha potuto partecipare a questa prova per motivi di salute, nonostante fosse pronta.” Domenica 13 febbraio, è la volta delle veterane, ginnaste che vestono blu e arancione da anni. La direttrice tecnica: “Domenica abbiamo accompagnato in gara due ginnaste al loro esordio nel livello LC, Matilde Barbera e Mia Turetta, insieme alle veterane Elisa Tosetto e Chiara Sansone. Programmi nuovi e codice nuovo, ma le ginnaste hanno affrontato il cambiamento con determinazione.”

Matilde (classe 2008) inizia l’anno sportivo cimentandosi per la prima volta nel livello LC. Grandi soddisfazioni per la ginnasta che entra subito nella top 10. Gara agguerrita tra le atlete della sua età, Matilde presenta il suo programma a cerchio e palla. Un cerchio ormai rodato e aumentato in difficoltà e un esercizio alla palla nuovo e complesso, l’atleta di Pietro Micca si esibisce di fronte al corpo giudicante e gestisce bene la gara nonostante la grande emozione. Matilde paga purtroppo un errore al cerchio che ne compromette il podio, termina comunque con grande soddisfazione sua e delle tecniche. Dopo di lei calcano la pedana Elisa e Chiara (classe 2006). Chiara emoziona pubblico e giuria con il suo esercizio al cerchio. Elegante, dolce, un’esibizione commovente che le fa guadagnare il punteggio più alto al cerchio. Presenta poi il suo nuovo programma alle clavette, che esegue molto bene, ma una perdita abbassa il suo punteggio finale. Chiara conclude la sua gara in modo soddisfacente, occupando anche lei il suo meritato ottavo posto fra le migliori ginnaste della categoria. Elisa segue alla compagna, presentando il suo programma a clavette e fune. Elisa incanta in pedana con la sua bellezza unica; una ginnasta matura, che cattura lo sguardo con i suoi occhi e le linee eleganti. Elisa si cimenta nel livello LC con un nuovissimo esercizio alla fune, cucito sulla sua grande espressività.

Gestisce benissimo le nuove difficoltà inserite nei programmi, ma commette due piccoli errori, che compromettono il suo punteggio finale. Entra comunque nella top 10 e risale la classifica fino al nono posto. Sempre Marta Nicolo: “Elisa e Chiara fanno parte della nostra rosa di veterane. Hanno grande esperienza e i nuovi programmi che abbiamo creato per loro vanno a sottolineare questa loro capacità. Sono migliorate moltissimo e continueranno a farlo, io e le tecniche siamo soddisfatte dei risultati ottenuti in gara.” A chiudere il fine settimana per la Pietro Micca, un’altra fra le veterane: Mia Turetta (classe 2005). Mia inizia l’anno sportivo esordendo per la prima volta nel livello LC e lo fa dimostrando di esserne totalmente all’altezza.

Mia presenta due programmi freschi, non solo in una gara più difficile rispetto all’anno passato, ma presentando anche un nuovo attrezzo che mai aveva maneggiato in una competizione: le clavette. Insieme al nuovo attrezzo, propone anche una composizione alla palla, già rodata in precedenza prima di Natale. Mia lascia senza parole e, al suo esordio in questo livello, gestisce benissimo la tensione e non commette errori, agguantando il podio con immensa soddisfazione. Conclude il weekend di gara per la sua società vestendo un meritato bronzo. Soddisfatte le tecniche Marta Nicolo, Irina Liovina ed Elisabetta Rosso, che ricevono molte conferme sul lavoro delle ginnaste in palestra, puntando a migliorare sempre di più. Prossimi appuntamenti per l’APD Pietro Micca il Campionato Individuale di livello LA/LB e il Campionato di squadra di Serie C fra due settimane.