Rhythmic School sul podio, pioggia di medaglie e grandi prestazioni FOTO

Solo ottimi risultati per le ragazze della Rhythmic School nella prima prova del campionato regionale FGI Silver LC di Ritmica organizzato a Biella, nel corso del week end, dalla Ginnastica Lamarmora al Palapajetta. La gara, che ha visto le ginnaste scendere in pedana sia sabato che domenica, prevedeva dapprima le performances della categoria allieve, poi le Junior ed infine le senior.

La prima RSgirl a gareggiare è stata Martina Brocchi, nelle allieve 2, al debutto nella categoria LC, con esibizioni a corpo libero e cerchio, al termine dei quali la giuria le ha assegnato un quarto posto a pochi millesimi dal podio. E’ stata poi la volta di Iris Marchesi, nelle A3, che esibendosi anch’essa a corpo libero e cerchio ha conquistato una sfavillante medaglia d’argento. Si è passati poi alle junior, dove a rappresentare le atlete blu/fuxia è scesa in pedana, nelle J1, Giulia Bocci che con due ottimi esercizi a nastro e cerchio è stata classificata dal corpo giudicante al quarto posto, ad un’inezia dalla terza.

Nella giornata di domenica sono scese in campo le J2, a difendere i colori della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, in questa categoria, è stata Alessia Botto Steglia che con due eccellenti esibizioni a cerchio e palla ha avuto la meglio su una trentina di concorrenti. Nel pomeriggio, fra le senior la RSgirl in gara è stata Giada Vitale che con due ottime performances a palla e clavette è stata giudicata la migliore vincendo meritatamente la sua categoria.

Le atlete della Rhythmic School sono state accompagnate in gara dalle allenatrici Arianna Prete ed Arianna Larice che molto soddisfatte commentano i risultati delle loro atlete: “ Le nostre ragazze hanno gareggiato concentrate e determinate dimostrando le loro capacità tecniche e la loro preparazione. Alessia e Giada hanno vinto con buon margine, Iris è arrivata seconda dimostrando ancora ampi spazi di crescita, Giulia e Martina pur gareggiando bene sono arrivate ai piedi del podio, ma a pochissimo dalle terze. Siamo state molto competitive ovunque ci siamo presentate, ora avremo un mesetto di tempo per preparare in modo ottimale la seconda prova in cui cerchereno di fare ancora meglio, se possibile, cercando di migliorare e rendere più performanti gli esercizi delle varie atlete”.

I prossimi appuntamenti che vedranno impegnate le atlete care a Tatiana Shpilevaya, previsti dal calendario FGI fra due settimane, saranno la prima prova di serie C che si svolgerà a Caorle in Veneto e le prove del regionale Silver LA ed LB che si disputeranno a Saluzzo.