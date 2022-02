Motori caldi per il rallista Pier Tasinato in attesa del 16° Ronde del Canavese

I motori sono ormai caldi per la 16esima edizione del rally “Ronde del Canavese” che andrà in scena tra sabato 19 e domenica 20 febbraio a Pratiglione, in provincia di Torino. Tra i 119 iscritti anche il rallista biellese Pierangelo Tasinato: “Sarà la prima gara della stagione – racconta Tasinato – e sono fiducioso di poter portare a casa un buon risultato. Ho recuperato appieno la forma fisica e mi sento carico”.

Sulla Skoda R5 Evo del team Miele, Tasinato, accompagnato dal copilota Mattia Nicastri, affronterà un percorso di 11,10 km che sarà ripetuto 4 volte andando così a determinare il tempo finale. Nel frattempo, prosegue l’iniziativa lanciata dal pilota con l’obiettivo di donare un iniettore angiografico al reparto di cardiologia dell’ospedale di Biella a cui è possibile contribuire al link https://www.gofundme.com/f/98quf-una-mano-sul-cuore?qid=6d9a49821bdf3959e545393d0da08f28.